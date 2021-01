Un’intera famiglia stroncata dal Covid (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ivan Busso di 42 anni ed i suoi genitori, di 65 anni, sono morti stroncati dal Covid. Tutti e tre. Il primo ad andarsene è stato Ivan, il 15 gennaio: è proprio durante il suo funerale che il parroco annuncia la morte della mamma Gina Smerghetto, che spira proprio in quelle ore. Stanotte, purtroppo, nemmeno Gianni Busso ce l’ha fatta. in poco più di due settimane. Ivan aveva accusato i primi sintomi il primo gennaio. Poi il tampone, l’esito positivo, il peggioramento delle sue condizioni fino al ricovero. Alla precarietà delle condizioni di salute a causa del virus, si aggiunge anche un’infezione. Ivan è ogni giorno più debole, il suo corpo debilitato, fino ad arrivare, stremato, al 14 gennaio, quando il suo corpo si arrende. Adesso la moglie ha presentato un esposto. “Voglio capire come abbia potuto contrarre una infezione mentre si trovava ricoverato in ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ivan Busso di 42 anni ed i suoi genitori, di 65 anni, sono morti stroncati dal. Tutti e tre. Il primo ad andarsene è stato Ivan, il 15 gennaio: è proprio durante il suo funerale che il parroco annuncia la morte della mamma Gina Smerghetto, che spira proprio in quelle ore. Stanotte, purtroppo, nemmeno Gianni Busso ce l’ha fatta. in poco più di due settimane. Ivan aveva accusato i primi sintomi il primo gennaio. Poi il tampone, l’esito positivo, il peggioramento delle sue condizioni fino al ricovero. Alla precarietà delle condizioni di salute a causa del virus, si aggiunge anche un’infezione. Ivan è ogni giorno più debole, il suo corpo debilitato, fino ad arrivare, stremato, al 14 gennaio, quando il suo corpo si arrende. Adesso la moglie ha presentato un esposto. “Voglio capire come abbia potuto contrarre una infezione mentre si trovava ricoverato in ...

