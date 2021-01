Udinese-Atalanta 1-1, a Pereyra risponde Muriel (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Udinese ed Atalanta hanno pareggiato per 1-1 nel recupero della gara non disputata il 16 dicembre scorso per la forte pioggia caduta sullo stadio Friuli. Un solo cambio nell'Udinese, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, rispetto alla gara persa con la Sampdoria: c'è Arslan dall'inizio al posto di Walace. Pereyra agisce dietro Lasagna. Mini rivoluzione nell'Atalanta, che cambia cinque uomini: c'è Romero in difesa, in mezzo al campo esordio dal 1' del nuovo arrivato Maehle, con Freuler che parte dalla panchina (così come Gosens e Djimsiti, diffidati insieme a Toloi, e a rischio squalifica). Muriel riferimento in attacco, con Miranchuk vice Ilicic e Malinovskyi alle spalle del colombiano.Inizio shock per l'Atalanta, che dopo 30" è già sotto. Bella ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 gennaio 2021)edhanno pareggiato per 1-1 nel recupero della gara non disputata il 16 dicembre scorso per la forte pioggia caduta sullo stadio Friuli. Un solo cambio nell', reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, rispetto alla gara persa con la Sampdoria: c'è Arslan dall'inizio al posto di Walace.agisce dietro Lasagna. Mini rivoluzione nell', che cambia cinque uomini: c'è Romero in difesa, in mezzo al campo esordio dal 1' del nuovo arrivato Maehle, con Freuler che parte dalla panchina (così come Gosens e Djimsiti, diffidati insieme a Toloi, e a rischio squalifica).riferimento in attacco, con Miranchuk vice Ilicic e Malinovskyi alle spalle del colombiano.Inizio shock per l', che dopo 30" è già sotto. Bella ...

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - Atalanta_BC : ???? Invenzione di #Muriel, che si infila tra tre difensori bianconeri e batte Musso in uscita!!! 1-1!!! ???? Muriel ge… - simple_abod : RT @Udinese_1896: ??Musso: 'Il rigore lo si vedeva dalla mia porta' Le dichiarazioni del portiere bianconero al termine del match con l'Atal… - mnemocs : RT @MarcoReNer_azz: Uno intelligente sottolineerebbe il NON lamento dell’Atalanta che gioca Sabato allo stesso orario dell’Udinese di Gotti… - IlGiannon : RT @_enz29: Non ha ragione per niente perché l’Inter martedì gioca in Coppa Italia contro il Milan e se invece fossimo in un Paese serio Ud… -