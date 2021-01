Supercoppa: freddo, nebbia e campo pesante, Gattuso pensa ad un allenamento particolare per i suoi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il mister azzurro si dice preoccupato per le condizioni metereologiche del match di stasera Rino Gattuso esprime preoccupazione per il freddo molto rigido che accoglierà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il mister azzurro si dice preoccupato per le condizioni metereologiche del match di stasera Rinoesprime preoccupazione per ilmolto rigido che accoglierà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Il Mattino – Gattuso impensierito dalle rigide temperature del Mapei. Necessario un riscaldamento particolare

Il freddo del Mapei Stadium di Reggio Emilia preoccupa non poco il tecnico del Napoli che pensa ad un riscaldamento per i suoi.

