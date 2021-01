Stasera in tv | Chi l’ha visto: tutte le anticipazioni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Stasera in tv Chi l’ha visto racconterà gli sviluppi del caso di Peter e Laura, marito e moglie scomparsi. Stasera 20 gennaio andrà in onda un appuntamento con il programma “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli su Rai3 in prima serata. L’appuntamento del programma “Chi l’ha visto?“, in onda questa sera mercoledì 20 gennaio L'articolo Stasera in tv Chi l’ha visto: tutte le anticipazioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 20 gennaio 2021)in tv Chiracconterà gli sviluppi del caso di Peter e Laura, marito e moglie scomparsi.20 gennaio andrà in onda un appuntamento con il programma “Chi?” condotto da Federica Sciarelli su Rai3 in prima serata. L’appuntamento del programma “Chi?“, in onda questa sera mercoledì 20 gennaio L'articoloin tv Chileè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Alfonso ha detto che stasera scopriremo chi sarà la primA finalistA. CARLOTTA DELL’ISOLA È IL TUO MOMENTO #GFVIP - oppiliftw : @OttoemezzoTW @LaStampa @MassimGiannini @a_padellaro @fattoquotidiano @GianricoCarof @La7tv Stasera chi c’è sulle poltrone? ???? - luc798 : RT @PlayStationIT: Siamo pronti per al partita di stasera alle 20:30... Non importa chi vincerà: ciò che conta è che siamo tutti qui per go… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: A “Chi l’ha visto?” le novità sul caso di Peter e Laura. Per la prima volta le immagini della scompa… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: A “Chi l’ha visto?” le novità sul caso di Peter e Laura. Per la prima volta le immagini della scompa… -