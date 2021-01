Sostenibilità e ambiente. La svolta di A2A targata Mazzoncini (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Life is our Duty, la vita è il nostro dovere. Un titolo non certo scialbo quello scelto da A2A per la presentazione del piano industriale che guarda al 2030. Sono anni di cambiamenti epocali e la parola d’ordine è ormai una sola: transizione. E così, la multiutility di energia, acqua e gas bresciana guidata da Renato Mazzoncini, ex ceo delle Ferrovie, ha fatto della Sostenibilità il pilastro della propria strategia. Il motore del piano, il primo con un orizzonte a 10 anni, sono comunque sempre loro, gli investimenti. 16 MILIARDI DI INVESTIMENTI Ed ecco il piano nel dettaglio. A2A prevede 16 miliardi di investimenti, di cui 6 per l’economia circolare e 10 per la transizione energetica del Paese, a supporto della decarbonizzazione e dell’elettrificazione dei consumi. La Sostenibilità guida la nuova strategia e questo lo si evince dal ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Life is our Duty, la vita è il nostro dovere. Un titolo non certo scialbo quello scelto da A2A per la presentazione del piano industriale che guarda al 2030. Sono anni di cambiamenti epocali e la parola d’ordine è ormai una sola: transizione. E così, la multiutility di energia, acqua e gas bresciana guidata da Renato, ex ceo delle Ferrovie, ha fatto dellail pilastro della propria strategia. Il motore del piano, il primo con un orizzonte a 10 anni, sono comunque sempre loro, gli investimenti. 16 MILIARDI DI INVESTIMENTI Ed ecco il piano nel dettaglio. A2A prevede 16 miliardi di investimenti, di cui 6 per l’economia circolare e 10 per la transizione energetica del Paese, a supporto della decarbonizzazione e dell’elettrificazione dei consumi. Laguida la nuova strategia e questo lo si evince dal ...

