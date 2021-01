Si apre una nuova fase per Conte. Vertice di maggioranza e possibile salita al Colle (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premier si ritrova una maggioranza stretta ma che gli permette di andare avanti. Italia Viva si è astenuta. Non è escluso che oggi il presidente del Consiglio vada al Quirinale per un colloquio con ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premier si ritrova unastretta ma che gli permette di andare avanti. Italia Viva si è astenuta. Non è escluso che oggi il presidente del Consiglio vada al Quirinale per un colloquio con ...

Ultime Notizie dalla rete : apre una Si apre una voragine e ci cade dentro: ferito il Resto del Carlino Razzismo: Procura Figc, indagine su insulti in gara Lega Pro

(ANSA) – ROMA, 20 GEN – La procura federale ha aperto un procedimento sui presunti insulti razzisti contro il giocatore Shaka Mawuli durante la partita di Lega Pro fra la Sambenedettese e il Padova, g ...

SCARAMELLI, ITALIA VIVA IN TOSCANA NON ROMPE CON IL PD. E A CHIUSI IL PD SI ARROCCA E NON CONVOCA GLI ORGANISMI

FIRENZE – La crisi di governo e la rottura provocata da Matteo Renzi non avrà almeno per ora conseguenze sulla maggioranza che governa la Toscana. Pd e Italia Viva nel Granducato continuano a marciar ...

