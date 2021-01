Scuole chiuse | Dema attacca De Luca | “Pagina più nera della Campania”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Credo che sia vergognoso che la Regionesia l’ultima ad aver aperto lee la prima ad averledopo pochi giorni, addirittura per i più piccoli. Credo che questa sia una delle pagine più nere, sul piano politico,presidenzaRegione. Soprattutto l’aver rinunciato così frettolosamente a uno dei diritti fondamentali per una democrazia“. Lo racconta il sindaco di Napoli Luigi De Magistris in un’intervista a Radio Capital. “Siamo in pandemia, è chiaro – continua il primo cittadino – che non tutti possono andare a scuola, ma se consideriamo il lavoro fatto ad esempio sui trasporti non capisco perché a Firenze si può andare a scuola e a Napoli no. È una cosa grave“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.