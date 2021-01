San Francisco, padre No Vax uccide il figlio: “Il governo ci controlla” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A San Francisco, un uomo ha ucciso il figlio di nove anni per paura di perderne la custodia. Da anni si batteva affinché non fosse sottoposto a vaccinazioni. Ha ucciso il figlio di nove anni e poi si è suicidato. È accaduto a San Francisco dove un uomo di nome Stephen O’Loughlin è stato ritrovato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A San, un uomo ha ucciso ildi nove anni per paura di perderne la custodia. Da anni si batteva affinché non fosse sottoposto a vaccinazioni. Ha ucciso ildi nove anni e poi si è suicidato. È accaduto a Sandove un uomo di nome Stephen O’Loughlin è stato ritrovato L'articolo proviene da Inews.it.

