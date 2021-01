Quanto conterà davvero il vaccino cinese CoronaVac nel contrastare la pandemia? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (foto: Getty Images)Sull’efficacia del vaccino anti-coronavirus CoronaVac, messo a punto dall’azienda di Pechino Sinovac Biotech e studiato in Cina, Brasile, Indonesia e Turchia, ci sono ancora molti dubbi. Inizialmente, infatti, la sua efficacia nel prevenire la Covid-19 era stata stimata dai ricercatori dell’Istituto Butantan, al 78% circa. Una percentuale significativamente inferiore rispetto a quella di altri vaccini, come quello di Pfizer e di Moderna, pari a circa il 90%. E che solo di recente, come vi avevamo raccontato alcuni giorni fa, si sarebbe ulteriormente ridotta al 50,4%, vicina quindi alla soglia minima (pari al 50%) raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e necessaria per ricevere l’approvazione. A parlarne è anche Nature, secondo cui i dati sul CoronaVac sarebbero piuttosto contrastanti nei ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (foto: Getty Images)Sull’efficacia delanti-coronavirus, messo a punto dall’azienda di Pechino Sinovac Biotech e studiato in Cina, Brasile, Indonesia e Turchia, ci sono ancora molti dubbi. Inizialmente, infatti, la sua efficacia nel prevenire la Covid-19 era stata stimata dai ricercatori dell’Istituto Butantan, al 78% circa. Una percentuale significativamente inferiore rispetto a quella di altri vaccini, come quello di Pfizer e di Moderna, pari a circa il 90%. E che solo di recente, come vi avevamo raccontato alcuni giorni fa, si sarebbe ulteriormente ridotta al 50,4%, vicina quindi alla soglia minima (pari al 50%) raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e necessaria per ricevere l’approvazione. A parlarne è anche Nature, secondo cui i dati sulsarebbero piuttosto contrastanti nei ...

