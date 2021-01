Pirlo: “Più bello vincere così che da giocatore. Le critiche? I risultati parleranno per me” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha conquistato il primo trofeo da allenatore, queste le sue parole a Rai Sport dopo la vittoria sul Napoli in Supercoppa: “E’ una grande gioia, ancor più bello che da giocatore. Sono al comando di una società storica, è ancora più bello. Difficile vedere finali belle, era importante vincere soprattutto dopo la sconfitta con l’Inter. Dovevamo mostrare il nostro orgoglio, quando vai in campo così fa piacere”.Vince col suo amico Gattuso“Facciamo un lavoro diverso, siamo due allenatori. Sono contento di quel che faccio: mi spiace per lui ma porto a casa la vittoria”.Che vittoria è?“Non siamo quelli visti contro l’Inter, volevamo dimostrarlo. Quando entri in campo così, è più facile portare a casa la vittoria. Stiamo cercando di portare avanti questo gioco, di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Andreaha conquistato il primo trofeo da allenatore, queste le sue parole a Rai Sport dopo la vittoria sul Napoli in Supercoppa: “E’ una grande gioia, ancor piùche da. Sono al comando di una società storica, è ancora più. Difficile vedere finali belle, era importantesoprattutto dopo la sconfitta con l’Inter. Dovevamo mostrare il nostro orgoglio, quando vai in campofa piacere”.Vince col suo amico Gattuso“Facciamo un lavoro diverso, siamo due allenatori. Sono contento di quel che faccio: mi spiace per lui ma porto a casa la vittoria”.Che vittoria è?“Non siamo quelli visti contro l’Inter, volevamo dimostrarlo. Quando entri in campo, è più facile portare a casa la vittoria. Stiamo cercando di portare avanti questo gioco, di ...

