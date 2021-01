L’uomo che da solo forma una band si esibisce in Clint EastWood dei Gorillaz

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ognuno di noi ha un talento particolare, ma ci sono alcune persone che hanno dei talenti davvero sorprendenti. Oggi vi presentiamo questo musicista che, grazie al suo talento, sta avendo tanto successo sui social network attraverso i video che pubblica. Il protagonista è un ragazzo canadese, appassionato di musica, che ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di otto anni, e ha nel corso degli anni sviluppato il suo talento imparando a suonare tanti altri strumenti, quali la tromba, la chitarra ed il violino. Oggi ha 40 anni, e tante esperienze alle spalle, ma mai come oggi era riuscito a raggiungere questo grande successo. Nei video che pubblica sulle sue pagine social, Damien Robitaille, questo il nome del musicista, mostra come riesce a suonare e cantare meravigliose cover, come WannaBe delle Spice Girls o Gangnam Style di PSY, suonando contemporaneamente diversi strumenti ...