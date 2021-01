La rimodulazione del piano base è costata a TIM un milione di euro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) TIM è stata multata dall’AGCOM per quanto riguarda la rimodulazione dell’anno scorso in merito all’introduzione del piano base da 1,99 euro al mese per alcuni clienti che non avevano alcuna offerta attiva. La sanzione ammonta ad un milione di euro circa. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha riscontrato una novazione del contratto che ne ha molto alterato la propria natura. Le modifiche unilaterali del contratto in questione hanno trasformato i piani base dei clienti impattati dalla modalità ‘a consumo’ a ‘flat’ mensile, stravolgendo di fatto i termini (all’epoca gli utenti aveva sottoscritto il contratto potendo contare sul pieno controllo della spesa effettuata sulla base di quanto consumato). TIM aveva proposto a chi fosse interessato ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) TIM è stata multata dall’AGCOM per quanto riguarda ladell’anno scorso in merito all’introduzione delda 1,99al mese per alcuni clienti che non avevano alcuna offerta attiva. La sanzione ammonta ad undicirca. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha riscontrato una novazione del contratto che ne ha molto alterato la propria natura. Le modifiche unilaterali del contratto in questione hanno trasformato i pianidei clienti impattati dalla modalità ‘a consumo’ a ‘flat’ mensile, stravolgendo di fatto i termini (all’epoca gli utenti aveva sottoscritto il contratto potendo contare sul pieno controllo della spesa effettuata sulladi quanto consumato). TIM aveva proposto a chi fosse interessato ...

