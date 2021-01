Juventus-Napoli Supercoppa in diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Juventus-Napoli di Supercoppa italiana si gioca oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 21.00. Bianconeri e partenopei si sfidano per il primo trofeo della stagione. Stati d'animo diversi per le due squadre reduci rispettivamente dalla sconfitta nel derby d'Italia contro l'Inter e dal maxi successo contro la Fiorentina. Ma una finale, si sa, è una finale. Tutto può accadere.Juventus-Napoli, le probabili formazionicaption id="attachment 1082329" align="alignnone" width="730" Juventus-Napoli (getty images)/captionSembrano già scelte le due formazioni titolari che andranno a giocarsi la Supercoppa Italiana. La Juventus di Pirlo si affiderà a Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Bentancur, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 20 gennaio 2021)diitaliana si gioca, mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 21.00. Bianconeri e partenopei si sfidano per il primo trofeo della stagione. Stati d'animo diversi per le due squadre reduci rispettivamente dalla sconfitta nel derby d'Italia contro l'Inter e dal maxi successo contro la Fiorentina. Ma una finale, si sa, è una finale. Tutto può accadere., le probabili formazionicaption id="attachment 1082329" align="alignnone" width="730"(getty images)/captionSembrano già scelte le due formazioni titolari che andranno a giocarsi laItaliana. Ladi Pirlo si affiderà a Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Bentancur, ...

