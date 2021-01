Juventus, dopo il 90? urla e abbracci di gioia in campo (video) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un finale palpitante al Mapei Stadium e poi la gioia: la Juventus si è scatenata dopo il triplice fischio. Napoli battuto e Supercoppa a Torino. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un finale palpitante al Mapei Stadium e poi la: lasi è scatenatail triplice fischio. Napoli battuto e Supercoppa a Torino. ITA Sport Press.

Inter : ?? | PRONTI Dopo la vittoria contro la Juventus, i ragazzi si preparano per affrontare l’Udinese! Powered by… - juventusfc : ?? @2DaniLuiz: «Abbiamo l'opportunità di giocare subito, 3 giorni dopo, contro una squadra forte, e possiamo dimostr… - ZZiliani : Dopo le presidenze #Juventus, ECA e Media Company, restano solo quelle di FJGC e AJA, poi il puzzle è completo.… - IlBianconero98 : 'La Juventus l'ha giocata come una finale... e l'ha persa! Ah, ah, ah' Lorenzo #Insigne , dopo Juve-Napoli 0-1 de… - DanGambard : RT @vingomarr: Dopo #JuveNapoli, io non ci sto a vedere solo l'episodio del rigore sbagliato. Sento gente recriminare perché il portiere av… -