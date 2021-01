Joe Biden e Kamala Harris | diretta insediamento Inauguration Day del Presidente Usa

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Today, we begin anew. Tune in for #2021 . https://t.co/HxfU8q5riA " Joe(@...A CAPITOL HILL PER L'« My friend, it's your time », con queste parole Barack Obama ...

CottarelliCPI : Oggi finisce la fallimentare presidenza Trump. Non invidio a Joe Biden l’enorme lavoro che ha davanti, ma sono feli… - StefanoGuerrera : con una cerimonia dove tutti hanno la mascherina, dove il tipo sanifica in maniera convulsa il leggio dopo ogni dis… - you_trend : ???? Il giuramento di Joe #Biden #InaugurationDay - GIONATA12564426 : CONGRATULAZIONI JOE BIDEN, PERO' RICORDATI CHE NON SI PUO' MAI BUTTARE UNA SCHEDA ELETTORALE DI UN SOLO CITTADINO A… - joao64 : RT @jacopo_iacoboni: 'Defeat the lies' Joe Biden scolpisce con queste tre parole la missione epocale della sua presidenza -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden

President Joe Biden said Wednesday he plans to review the Trump administration's downsizing of two sprawling national monuments in the American Southwest, including one ...But keeping campaign promises regarding the nation’s covid response will go beyond stepping up the rollout of the vaccines.