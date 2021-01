Insediamento Biden, von der Leyen: Ue avrà finalmente un amico alla Casa Bianca (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha commentato con entusiasmo l’inizio della presidenza Biden in vista dell’Inauguration Day di oggi a Washington. “Questa nuova alba negli Stati Uniti è un momento che abbiamo atteso a lungo. L’Europa è pronta per un nuovo inizio”, ha detto von der Leyen davanti alla plenaria del Parlamento europeo. “Dopo quattro lunghi anni, finalmente l’Europa avrà un amico alla Casa Bianca“, ha sottolineato. La presidente della Commissione europea guarda ai numerosi impegni internazionali in programma quest’anno in cui si aspetta uno sforzo condiviso con il governo americano anche nell’affrontare la pandemia: “proporremo agli Stati Uniti di rilanciare la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha commentato con entusiasmo l’inizio della presidenzain vista dell’Inauguration Day di oggi a Washington. “Questa nuova alba negli Stati Uniti è un momento che abbiamo atteso a lungo. L’Europa è pronta per un nuovo inizio”, ha detto von derdavantiplenaria del Parlamento europeo. “Dopo quattro lunghi anni,l’Europaun“, ha sottolineato. La presidente della Commissione europea guarda ai numerosi impegni internazionali in programma quest’anno in cui si aspetta uno sforzo condiviso con il governo americano anche nell’affrontare la pandemia: “proporremo agli Stati Uniti di rilanciare la ...

