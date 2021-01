Il Pd è quello che ne esce di più con le ossa rotte

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Flash di premessa che nasce dall’evidenza. Proprio quando c’era bisogno di un governo saldo, robusto, spezza ferro, perché prima di questa crisi non lo era, dal voto del Senato inizierà quel di tutto e di più, un secondo tempo tragico, che la mdi Renzi, se fosse andata a buon fine, avrebbe evitato. Per questo, oggi, classificare un vincente e un perdente è uno score da retroscena leggermente offuscato. Una gara alla bisogna che non regala trionfalismi. Anche se, sarebbe indelicato, esclusivamente per storicizzare la sequenza degli eventi, non dire che . Vittima, ancora una volta, di un complesso edipico irrisolto. Renzi. L’ex segretario, l’ex premier che aleggiava sui destini di tanti piddini. Di fronte all’occasione propizia di metterlo da parte, metterlo in cattiva luce, gli strateghi del Pd non si sono trattenuti. Tanti, ex ministri, ministri in carica, ex ...