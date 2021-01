Governo: in Parlamento fiducia stretta per Conte, Meloni e Salvini: “Andremo da Mattarella”. Usa, Inauguration Day: è il giorno di Biden (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Governo Conte ottiene a fatica la fiducia in Senato, senza arrivare alla maggioranza assoluta come alla Camera. E ora si apre una strada molto stretta per il premier. Matteo Renzi e il gruppo di Italia Viva hanno fato prevalere l’astensione ma dopo un duro attacco all’ “indecoroso mercato di poltrone”. L’opposizione è scatenata. Giorgia Meloni e Matteo Salvini chiedono un colloquio a Mattarella. In queste stesse ore, oggi 20 gennaio, negli Stati Uniti il giuramento di Joe Biden e Kamala Harris. Washington è blindata da migliaia di militari per l’Inauguration Day. Niente maggioranza assoluta in Senato ma 156 voti favorevoli alla fiducia consentono al Governo di andare avanti, per il momento. I no ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilottiene a fatica lain Senato, senza arrivare alla maggioranza assoluta come alla Camera. E ora si apre una strada moltoper il premier. Matteo Renzi e il gruppo di Italia Viva hanno fato prevalere l’astensione ma dopo un duro attacco all’ “indecoroso mercato di poltrone”. L’opposizione è scatenata. Giorgiae Matteochiedono un colloquio a. In queste stesse ore, oggi 20 gennaio, negli Stati Uniti il giuramento di Joee Kamala Harris. Washington è blindata da migliaia di militari per l’Day. Niente maggioranza assoluta in Senato ma 156 voti favorevoli allaconsentono aldi andare avanti, per il momento. I no ...

