Fortnite | Incarichi delle Settimane 8 e 9 e Cacciatore della Giungla per sbloccare Predator

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’aggiornamento dirilasciato quest’oggi ha svelato gli8 e 9 oltre gli ultimi delper lo sblocco del. Ve li riportiamo a seguire. Hai gia saputo di tutte le novitàStagione 5 di? Clicca qui per tutti i dettagliSettimana 8 Distruggi scatole di cibi freschi con mele e pomodori al mercato agricolo de Il Frutteto Guida un’auto attraverso il campo di granturcoFattoria d’acciaio Consegna un furgone alla fattoria Girasole Danni pistola x250 Raccogli lingotti d’oro x500 Fai esplodere un distributore di benzina Distanza percorsa planando x3500 Mangia pesce ...

Ecco l'elenco completo delle missioni di oggi, 20 gennaio 2021, utili ad ottenere 155 V-Buck in Fortnite Salva il Mondo.