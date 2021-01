Fonseca a rischio: quali sono le alternative? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fonseca a rischio esonero. Nella Roma, dopo la sconfitta nel Derby e l’eliminazione dalla Coppa Italia, si è aperta una crisi profonda che rende la posizione di Fonseca davvero traballante. Non solo per la sconfitta ma anche per le due espulsioni rimediate nel giro di un minuto e per il sesto cambio non previsto dal regolamento. Figuracce che non sono piaciute ai Friedkin. Fonseca a rischio? I Friedkin e Tiago Pinto in un vertice notturno hanno deciso di attendere la gara di sabato, in programma proprio contro lo Spezia, per prendere una decisione. Niente esonero immediato dunque, ma Fonseca è comunque a rischio. La situazione è incerta e di fatto tutto può succedere. Al di là degli errori la sconfitta sul campo c’è stata ed è stata anche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021)esonero. Nella Roma, dopo la sconfitta nel Derby e l’eliminazione dalla Coppa Italia, si è aperta una crisi profonda che rende la posizione didavvero traballante. Non solo per la sconfitta ma anche per le due espulsioni rimediate nel giro di un minuto e per il sesto cambio non previsto dal regolamento. Figuracce che nonpiaciute ai Friedkin.? I Friedkin e Tiago Pinto in un vertice notturno hanno deciso di attendere la gara di sabato, in programma proprio contro lo Spezia, per prendere una decisione. Niente esonero immediato dunque, maè comunque a. La situazione è incerta e di fatto tutto può succedere. Al di là degli errori la sconfitta sul campo c’è stata ed è stata anche ...

