Embolo in fuga dopo un party illegale: arriva la Polizia, il calciatore scappa sui tetti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una scena da film. Il protagonista è stato Breel Donald Embolo, calciatore del Borussia Monchengladbach: il giocatore è stato sospeso a causa di un episodio veramente incredibile e non ha partecipato alla gara contro il Werder Brema in seguito al provvedimento. Il giocatore svizzero avrebbe partecipato ad un party insieme ad altre persone e, una volta scoperto dalla Polizia, provato a scappare dalla finestra e dai tetti. Embolo ha deciso di chiarire: "ho sbagliato perché non ho rispettato le leggi sulla prevenzione del Covid, ma non è vero che ho partecipato alla festa. Ero solo nelle vicinanze del luogo nel quale si è svolta la festa". L'allenatore Marco Rose: "credo alla versione del giocatore. Anche perché mi chiedo come nasca questa ricostruzione. L'ha visto il ...

