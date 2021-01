Dorna rinnova con Ducati. Borgo Panigale continuerà a battagliare (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dorna Sports rinnova il contratto con Ducati; la casa motociclistica italiana per eccellenza competerà nella categoria massima della MotoGP per altri 5 anni. Sin dal suo esordio nel 2003, Borgo Panigale si è subito distinta dalle altre scuderie diventando uno dei team più competitivi del motomondiale. Una grande storia destinata a continuare ancora per molti anni. Ducati sempre al top Tutto iniziò nel 2003, sul circuito di Suzuka; qui venne schierata per la prima volta sulla griglia di partenza, la Ducati Desmosedici. I piloti erano il mitico Troy Bayliss e il grande orgoglio italiano Loris Capirossi. Sin dal GP del Giappone la Rossa si fece subito notare: il 3°posto dell’italiano inaugurò una tradizione che si sarebbe protratta per altri 18 anni e oltre. Da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021)Sportsil contratto con; la casa motociclistica italiana per eccellenza competerà nella categoria massima della MotoGP per altri 5 anni. Sin dal suo esordio nel 2003,si è subito distinta dalle altre scuderie diventando uno dei team più competitivi del motomondiale. Una grande storia destinata a continuare ancora per molti anni.sempre al top Tutto iniziò nel 2003, sul circuito di Suzuka; qui venne schierata per la prima volta sulla griglia di partenza, laDesmosedici. I piloti erano il mitico Troy Bayliss e il grande orgoglio italiano Loris Capirossi. Sin dal GP del Giappone la Rossa si fece subito notare: il 3°posto dell’italiano inaugurò una tradizione che si sarebbe protratta per altri 18 anni e oltre. Da ...

