Covid – Pechino: 1,7 milioni di persone nuovamente in lockdown. I casi totali sono 15 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A causa dell’aumento del numero dei positivi al Covid-19, Pechino ha deciso di imporre il lockdown a 1,7 milioni di persone Negli ultimi mesi le notizie che arrivavano dalla Cina sulla pandemia sembravano rassicuranti. In più di un’occasione abbiamo visto locali pieni, feste organizzate senza problemi e tanti assembramenti, seppur con tutti i presenti dotati di mascherina anti contagio. Evidentemente non è tutto oro ciò che luccica e ne abbiamo avuto ancora una volta la dimostrazione. web sourceIl comune di Pechino ha deciso di imporre il lockdown a 1,7 milioni di cittadini. sono le persone che abitano nel distretto di Daxing, a sud della capitale. In quella zona c’è l’aeroporto, che negli ultimi mesi ... Leggi su instanews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A causa dell’aumento del numero dei positivi al-19,ha deciso di imporre ila 1,7diNegli ultimi mesi le notizie che arrivavano dalla Cina sulla pandemia sembravano rassicuranti. In più di un’ocone abbiamo visto locali pieni, feste organizzate senza problemi e tanti assembramenti, seppur con tutti i presenti dotati di mascherina anti contagio. Evidentemente non è tutto oro ciò che luccica e ne abbiamo avuto ancora una volta la dimostrazione. web sourceIl comune diha deciso di imporre ila 1,7di cittadini.leche abitano nel distretto di Daxing, a sud della capitale. In quella zona c’è l’aeroporto, che negli ultimi mesi ...

TgLa7 : #Covid: Cina, lockdown per 22 milioni di persone in Hebei. Stretta su citta' di Langfang, dista mezz'ora d'auto da Pechino - eric_patris : RT @Affaritaliani: Cina, il Covid arriva a Pechino: un distretto della capitale in lockdown - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Cina, il Covid arriva a Pechino: un distretto della capitale in lockdown - danisailor7 : RT @mattinodinapoli: Covid in Cina, trovati 6 nuovi positivi a Pechino: e il governo mette in lockdown 1,7 milioni di persone - Brisamistral : RT @Affaritaliani: Cina, il Covid arriva a Pechino: un distretto della capitale in lockdown -