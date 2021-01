Biathlon Anterselva | orari e programma gare Guida tv | streaming | calendario

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Terminate le due tappe tedesche a Oberhof che hanno aperto l’anno solare 2021, la Coppa del Mondo dinon si ferma e come da tradizione si sposta adnel terzo weekend di gennaio. Da giovedì 21 a domenica 24 infatti sono inle competizioni della settima tappa stagionale, l’ultima di preparazione prima del grande evento Mondiale a Pokljuka (Slovenia). Si torna dunque dove undici mesi fa Dorothea Wierer diede spettacolo conquistando due ori iridati e sfiorandone un terzo. Johannes Boe resta il favorito indiscusso tra gli uomini, ma il nostro Lukas Hofer pare essere più pronto che mai a sfondare le incertezze e agguantare il primo podio, mentre nelle donne regna più incertezza, con Tiril Eckhoff che pare essere in un momento di forma migliore della detentrice della coetanea e connazioale che indossa il ...

Terminate le due tappe tedesche a Oberhof che hanno aperto l'anno solare 2021, la Coppa del Mondo di biathlon non si ferma e come da tradizione si sposta ad Anterselva nel terzo weekend di gennaio. Da ...I convocati per l'appuntamento di Coppa del Mondo che precederà i Mondiali di Pokljuka: via giovedì con l'Individuale femminile e cinque azzurre in gara.