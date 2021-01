Tavares (Stellantis): non chiuderemo alcun stabilimento in Italia (Di martedì 19 gennaio 2021) “Per l’Italia la buona notizia è che Stellantisfarà da scudo, da protezione per alcuni stabilimenti, non rappresenta un rischio”. Lo ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis, durante la prima conferenza stampa da numero uno della nuova società. “Stellantis riporterà più efficienza grazie alle sinergie che renderanno i business plan più sostenibili per alcuni modelli L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 gennaio 2021) “Per l’la buona notizia è chefarà da scudo, da protezione peri stabilimenti, non rappresenta un rischio”. Lo ha detto Carlos, ceo di, durante la prima conferenza stampa da numero uno della nuova società. “riporterà più efficienza grazie alle sinergie che renderanno i business plan più sostenibili peri modelli L'articolo

