Stacca dito con un morso a vigile | camionista arrestato

(Di martedì 19 gennaio 2021) Fermato da una pattuglia della Polizia locale per un normale controllo stradale, alla richiesta di esibire i documenti ungreco ha reagito con violenza, prima ingaggiando una colluttazione ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

L'agente, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, è al momento sotto osservazione nel polo sanitario cittadino ...Ha morso l’agente di Polizia Locale che lo stava sanzionando, staccandogli letteralmente un dito: un episodio di inaudita violenza, quello consumatosi in via Mantova nella tarda mattinata di martedì.