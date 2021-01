Speranza contro Moratti: “Vaccini su base Pil? Salute è diritto, non privilegio” (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – “Tutti hanno diritto al vaccino indipendentemente dalla ricchezza del territorio in cui vivono. In Italia la salute e’ un bene pubblico fondamentale garantito dalla Costutuzione. Non un privilegio di chi ha di piu'”. Cosi’ il ministro della Salute Roberto Speranza, su Twitter, risponde, senza citarla, alla vicepresidente della regione Lombardia Letizia Moratti, che ha chiesto piu’ vaccini per le regioni piu’ ricche. Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – “Tutti hanno diritto al vaccino indipendentemente dalla ricchezza del territorio in cui vivono. In Italia la salute e’ un bene pubblico fondamentale garantito dalla Costutuzione. Non un privilegio di chi ha di piu'”. Cosi’ il ministro della Salute Roberto Speranza, su Twitter, risponde, senza citarla, alla vicepresidente della regione Lombardia Letizia Moratti, che ha chiesto piu’ vaccini per le regioni piu’ ricche.

