Si torna a breve sul set di Don Matteo 13, Maurizio Lastrico anticipa "una sorpresa rivoluzionaria" (Di martedì 19 gennaio 2021) Le riprese di Don Matteo 13 stanno per iniziare. Secondo le prime indiscrezioni sulla fiction Rai1, una delle più longeve per la rete ammiraglia insieme a Il Commissario Montalbano, le nuove vicende del sacerdote di Spoleto hanno una data d'inizio. La dodicesima stagione si era conclusa con il personaggio di Terence Hill che rinunciava a un impiego al Vaticano per restare tra la sua gente. Tutto finito, almeno per ora, tra la Capitana Olivieri e il PM Nardi. Lei pare infatti aver scelto di aspettare Sergio, l'ex detenuto dal cuore tenero che nel corso della stagione ha fatto breccia nel suo cuore. Sarà davvero la sua decisione definitiva? I fan di Anna e Marco sperano ancora in un ritorno di fiamma. tornando a Don Matteo 13, il primo ad anticipare qualcosa sull'inizio delle riprese è stato Nino Frassica.

Ad Arcore si torna a teatro con un link in attesa della riapertura della sala

Il teatro è chiuso, ma vivo, attivo, presente. Il Cinema Teatro Nuovo di Arcore ha in programma la realizzazione di uno spettacolo per la "Giornata della Memoria". Il 27 gennaio alle ore 21, sul sito ...

