Senato, a che ora parla Renzi? Attesa per l'ntervento prima del voto di fiducia (Di martedì 19 gennaio 2021) E' la giornata decisiva per la tenuta del Governo. Si vota la fiducia al Senato e prima di arrivare a questo appuntamento, previsto nel tardo pomeriggio, ci sono gli interventi di tanti Senatori che hanno preso la parola per dichiarare pubblicamente il proprio voto a favore o contro l'esecutivo di Giuseppe Conte. Il più atteso di questi è senza dubbio quello di Matteo Renzi: il suo discorso era previsto poco dopo rispetto a ora di pranzo, ma è slittato a dopo le ore 17.30. Dovrebbe essere proprio questo l'orario di riferimento per sentire le parole del leader di Italia Viva. SportFace.

