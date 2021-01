Seguace di QAnon accusata di voler vendere il laptop di Nancy Pelosi ai Russi | in fuga

(Di martedì 19 gennaio 2021) Che il Patriota Q fosse il nume tutelare di tutti ilo sappiamo bene. Sin troppo bene. Il bellissimo, ricchissimo, ipervirile campione di mascolinità di un gruppo sociale nato dai maschi bianchi diseredati e impoveriti su una image board dedicata ai NEET attratti come falene dall’intrattenimento a basso costo che si è più volte rivelato, nella sua stessa narrazione il peggior spione di tutti i tempi Non è un caso che i suoi seguaci, e intendiamo i seguaci di qualcuno beffato da Soros che più volte è sfuggito alla morte, sconfitto dagli Obama (nell’UFO Spaziale di Eva Braun), battuto agli “scacchi 4D” da Hillary Clinton, che ha vistoi suoi seguaci divorati dai Teletubbies al completo, è stato umiliato dalle tette di Katy Perry (che, essendo la madrina del 25ennale di Pokemon, lo avrà fatto sottomettere da Ash Ketchum e il Team Rocket al completo…), sottomesso da ...

Ultime Notizie dalla rete : Seguace QAnon

Un incendio in un accampamento di homeless ha fatto scattare l’allarme a Capitol Hill. Sospese le prove per la cerimonia di Biden ...Iniziato nel 2020, l’obiettivo del progetto è stimolare il dibattito, il dialogo e il confronto andando a riflettere sui nuovi opinion leader del panorama informativo, per poi favorire lo sviluppo e l ...