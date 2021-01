Roma, il Coronavirus non ferma la lotta allo spaccio: 31enne aggredisce i Carabinieri dopo che hanno rinvenuto la droga (Di martedì 19 gennaio 2021) Nelle ultime 72 ore, ad esito di mirati blitz antidroga, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato quattro persone e denunciato altre due, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La droga e l’aggressione In manette è finito un 31enne Romano, senza occupazione e con precedenti, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e 460 euro. fermato a bordo della sua autovettura dai Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, impegnati in un posto di controllo in via Tardini, zona Boccea, l’uomo è parso eccessivamente nervoso e agitato, cosa che ha portato i militari ad approfondire le verifiche. La perquisizione del veicolo, infatti, ha permesso di rinvenire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) Nelle ultime 72 ore, ad esito di mirati blitz anti, idel Comando Provinciale diarrestato quattro persone e denunciato altre due, con l’accusa di detenzione edi sostanze stupefacenti. Lae l’aggressione In manette è finito unno, senza occupazione e con precedenti, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e 460 euro.to a bordo della sua autovettura daidella StazioneMadonna del Riposo, impegnati in un posto di controllo in via Tardini, zona Boccea, l’uomo è parso eccessivamente nervoso e agitato, cosa che ha portato i militari ad approfondire le verifiche. La perquisizione del veicolo, infatti, ha permesso di rinvenire ...

