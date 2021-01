Renzi: “Conte mi ha offerto incarichi internazionali, ma poltrone non bastano” (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – “Chi perde oggi? Qualcuno dice Conte, Renzi, Italia Viva… Sembra che la discussione riguardi le singole persone. Noi non abbiamo perso niente, ma e’ l’Italia che sta perdendo la piu’ grande occasione”… Dice Matteo Renzi incalzando al Senato il premier Giuseppe Conte. “Le chiedo: faccia un passo in avanti, non trasformi” la crisi “solo in una mera distribuzione di incarichi. Io capisco che lei arrivi alla politica al primo incarico da premier. Le è mancata la gavetta, le battaglie vinte e perse. E lei immagina che la politica sia davvero solo l’arte – difficile – del governo. Ma in questa arte del governo non possiamo limitarci a dare una poltrona all’uno e all’altro. Lei ha dato più questa impressione. Quando sono venuto a trovarla, lei mi ha detto con grande gentilezza se ero interessato a incarichi internazionali, e io le ho detto di no”. RENZI A CONTE: “DOVEVA DIMETTERSI, HA SCELTO L’ARROCCO PER PAURA“ Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – “Chi perde oggi? Qualcuno dice Conte, Renzi, Italia Viva… Sembra che la discussione riguardi le singole persone. Noi non abbiamo perso niente, ma e’ l’Italia che sta perdendo la piu’ grande occasione”… Dice Matteo Renzi incalzando al Senato il premier Giuseppe Conte. “Le chiedo: faccia un passo in avanti, non trasformi” la crisi “solo in una mera distribuzione di incarichi. Io capisco che lei arrivi alla politica al primo incarico da premier. Le è mancata la gavetta, le battaglie vinte e perse. E lei immagina che la politica sia davvero solo l’arte – difficile – del governo. Ma in questa arte del governo non possiamo limitarci a dare una poltrona all’uno e all’altro. Lei ha dato più questa impressione. Quando sono venuto a trovarla, lei mi ha detto con grande gentilezza se ero interessato a incarichi internazionali, e io le ho detto di no”. RENZI A CONTE: “DOVEVA DIMETTERSI, HA SCELTO L’ARROCCO PER PAURA“

