Record di vittime in Gran Bretagna: oltre 1.600 in un giorno. Germania, accordo Governo-Länder: lockdown prolungato al 14 febbraio (Di martedì 19 gennaio 2021) Nuovo Record assoluto di decessi in Gran Bretagna. L’ultimo bollettino sanitario del Regno parla di 1.610 morti per Covid nelle ultime 24 ore: un numero mai raggiunto dall’inizio della pandemia. Lo certificano i dati governativi diffusi oggi, che includono un recupero statistico di alcuni dati raccolti in ritardo nel weekend. I nuovi contagi giornalieri, influenzati dalla diffusione della nuova variante del virus, sono scesi invece a 33.355, contro i 37.535 di ieri. Il Governo centrale e i 16 Länder tedeschi hanno raggiunto un accordo per l’estensione del lockdown duro fino al 14 febbraio. Angela Merkel riesce quindi a ottenere il prolungamento delle restrizioni chiesto pubblicamente nelle scorse settimane, decisione auspicata anche dagli operatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Nuovoassoluto di decessi in. L’ultimo bollettino sanitario del Regno parla di 1.610 morti per Covid nelle ultime 24 ore: un numero mai raggiunto dall’inizio della pandemia. Lo certificano i dati governativi diffusi oggi, che includono un recupero statistico di alcuni dati raccolti in ritardo nel weekend. I nuovi contagi giornalieri, influenzati dalla diffusione della nuova variante del virus, sono scesi invece a 33.355, contro i 37.535 di ieri. Ilcentrale e i 16tedeschi hanno raggiunto unper l’estensione delduro fino al 14. Angela Merkel riesce quindi a ottenere il prolungamento delle restrizioni chiesto pubblicamente nelle scorse settimane, decisione auspicata anche dagli operatori ...

Bollettino Regione Sicilia oggi 19 gennaio, i dati sul coronavirus: contagi, vittime e ricoveri. Da oggi a Palermo divieto di sostare fuori dalle scuole ...