Petto di pollo ripieno | la ricetta che ti sorprenderà

Il pollo è una delle carni che si presta ad essere cucinata in diversi modi, anche nei più svariati. Ecco una ricetta, che dovrete assolutamente provare, per cucinare dei petti di pollo ripieni, davvero squisiti. Piaceranno a tutti. Ingredienti: Per fare dei petti di pollo ripieni, vi serviranno: 230 grammi di passata di pomodoro 120 grammi di formaggio feta ridotto in piccoli pezzetti 45 grammi di prezzemolo fresco grattugiato (ve ne servirà un po' in più per l'impanatura) 45 grammi di formaggio grattugiato 30 ml di olio di oliva 30 grammi di amido di mais 14 pomodorini tagliati a metà 4 petti di pollo (già privati di pelle e di ossa) Qualche oliva nera Uno spicchio di aglio Un pochino di origano essiccato Q.b. di pane grattugiato. Preparare il pollo Prendere i petti di ...

INGREDIENTI: 800 gr di petto di pollo a fette - farina - 2 spicchi d'aglio - 20 gr di burro - rosmarino fresco - prezzemolo fresco - 180 ml di latte intero - olio extravergine di ...

