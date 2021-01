Parlamento: ecco quando la maggioranza relativa non basta ma è necessaria quella assoluta (Di martedì 19 gennaio 2021) Parlamento: ecco quando serve la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato In questi giorni in cui imperversa la crisi di governo si fa un gran parlare della differenza tra maggioranza assoluta e maggioranza relativa in Parlamento: ecco quando serve la maggioranza assoluta e quali sono i casi in cui è necessario raggiungerla sia alla Camera che al Senato. maggioranza relativa alla Camera e al Senato: cosa significa e cosa comporta La maggioranza cosiddetta “relativa” altro non è che la maggioranza dei presenti nelle due aule del Parlamento, Camera e ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021)serve laalla Camera e al Senato In questi giorni in cui imperversa la crisi di governo si fa un gran parlare della differenza trainserve lae quali sono i casi in cui è necessario raggiungerla sia alla Camera che al Senato.alla Camera e al Senato: cosa significa e cosa comporta Lacosiddetta “” altro non è che ladei presenti nelle due aule del, Camera e ...

