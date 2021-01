“Oggi è un altro giorno”, Nunzia De Girolamo sul marito: «Con lui è stato colpo di fulmine» (Di martedì 19 gennaio 2021) Nunzia De Girolamo è stata ospite di Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Serena Bortone. L’ex volto noto di Ballando con le Stelle si è lasciata andare ad alcune curiose confessioni sulla sua vita privata. Tema centrale della lunga intervista è stata la sua lunga storia d’amore con suo marito Francesco Boccia. L’ex ministro ha parlato anche della sua esperienza nel talent di Rai 1, condotto dalla bravissima Milly Carlucci. Una chiacchierata a 360° che ha emozionato e coinvolto il pubblico da casa. La De Girolamo ha deciso di aprire il suo cuore e di lasciarsi andare ai sentimenti. Leggi anche –> Nunzia De Girolamo choc a “Non è l’Arena”: «Ho pensato al suicidio. Mi ha salvata mia ... Leggi su urbanpost (Di martedì 19 gennaio 2021)Deè stata ospite diè un, programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Serena Bortone. L’ex volto noto di Ballando con le Stelle si è lasciata andare ad alcune curiose confessioni sulla sua vita privata. Tema centrale della lunga intervista è stata la sua lunga storia d’amore con suoFrancesco Boccia. L’ex ministro ha parlato anche della sua esperienza nel talent di Rai 1, condotto dalla bravissima Milly Carlucci. Una chiacchierata a 360° che ha emozionato e coinvolto il pubblico da casa. La Deha deciso di aprire il suo cuore e di lasciarsi andare ai sentimenti. Leggi anche –>Dechoc a “Non è l’Arena”: «Ho pensato al suicidio. Mi ha salvata mia ...

SkySportF1 : Un omaggio a GILLES VILLENEUVE che oggi avrebbe compiuto 71 anni ? «Non puoi staccare il piede dall'acceleratore me… - Capezzone : ++Oggi su @LaVeritaWeb++ Altro che “saggezza del Colle”(come dice il pool dei quirinalisti): gestione iperpolitica… - agorarai : 'Conte sta dicendo che ha fatto il governo per non dare i pieni poteri a Salvini. Ma oggi ci troviamo nel paradosso… - mariasole813 : RT @bartolopietro1: Osserviamo le immagini che ci arrivano dalla Bosnia seduti al caldo nelle nostre comode poltrone. Non ci vergogniamo? C… - TheDebEmpire : @deborapaola74 In sti giorni poi...oggi mi sono data un altro colpettino di grazia!! Ma man mano ridimensiono l'ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Oggi è un altro giorno, torna Serena Bortone su Rai1: Nunzia De Girolamo e Miguel Gobbo Diaz come ospiti Corriere dell'Umbria Senato, a Conte basta la maggioranza relativa ma… La versione di Lippolis

Dopo la votazione di ieri alla Camera, il governo Conte II resta sospeso in attesa del voto al Senato che si terrà in serata. Al netto delle contrattazioni politiche per la ricerca di “responsabili” c ...

Nuovo dpcm: seconde case, si può andare se di proprietà o in affitto

Rebus seconde case, nuova precisazione sul nuovo dpcm. Possono essere raggiunte da un’altra regione purché si tratti di un’abitazione di proprietà o in affitto; resta invece il divieto se il proprieta ...

Dopo la votazione di ieri alla Camera, il governo Conte II resta sospeso in attesa del voto al Senato che si terrà in serata. Al netto delle contrattazioni politiche per la ricerca di “responsabili” c ...Rebus seconde case, nuova precisazione sul nuovo dpcm. Possono essere raggiunte da un’altra regione purché si tratti di un’abitazione di proprietà o in affitto; resta invece il divieto se il proprieta ...