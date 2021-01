Nvidia Pascal riemerge | introdotta la GPU GeForce GT 1010

Leggi su tuttotek

(Di martedì 19 gennaio 2021)ha introdotto in sordina una nuova scheda grafica basata su chip, l’architettura presentata 5 anni fa LaGTè stata silenziosamente aggiunta alla gamma delle GPU dall’azienda americana. In termini prettamente tecnici questa è una scheda presenta circa le caratteristiche di una GT 1030, ma con meno core attivi. Ha infatti 256 unità, contro le 384 della sorella maggiore. Il chip grafico è in coppia con 2 GB di memoria GDDR5 su bus a 64 bit, e ha un TDP di 30W. Se non fosse stato per uno youtuber (Dapz), il lancio del prodotto sarebbe passato completamente inosservato. Il content creator l’ha scovata nella pagina dei driver sul sito ufficiale. Come si può evincere dalle caratteristiche illustrate sopra, la GTnon è assolutamente una scheda fatta ...