L'oroscopo della seconda metà di gennaio per il segno del Leone (Di martedì 19 gennaio 2021) Questa parte del mese sarà regolata dallo stresso per le vostre questioni d'amore. Nonostante Venere appare piuttosto favorevole, ci saranno dei momenti difficili da affrontare e non sempre vi dimostrerete all'altezza della situazione. I giorni a venire richiederanno la vostra presenza in famiglia, perché i vostri cari hanno assolutamente bisogno di qualcuno su cui contare. Fortunatamente siete sempre stati dotati di "spalle larghe" e quindi sapete perfettamente come gestire delle situazioni simili. Alcune persone di questo segno potrebbero avere delle crisi legali, condizionate da un divorzio difficile. Dovrete provare a trovare una soluzione pacifica, senza rischiare di alimentare tensioni complesse, in particolar modo se ci sono dei figli coinvolti. Se fate parte di questo segno e avete un obiettivo importante che state per ...

