La Juve sa come ci si rialza E dopo le sconfitte CR7 suona sempre due volte

Ultime Notizie dalla rete : Juve come

La Gazzetta dello Sport

NAPOLI – “Assalto alla Juventus”: il Napoli parla con Dries Mertens. Il giocatore, che partirà dalla panchina, promette un Napoli guerriero. “Non crediamo ad una Juve in difficoltà nonostante i recent ...Fa caldo, a Pechino, d’estate. Caldissimo. Non basta la pioggia che cade fortissimo, perché quel giorno è l’11 agosto, e quasi non si respira. Non ...