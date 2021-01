Il governo Conte ottiene la fiducia, ma con Berlusconi badante (Di martedì 19 gennaio 2021) Donald Trump se ne va, Vladimir Putin prima ha avvelenato e poi arrestato il suo oppositore Navalny, Giuseppe Conte si è salvato anche col voto della segretaria particolare di Berlusconi, Maria Rosaria Rossi, nuova pasionaria di Marco Travaglio, e di altri forzitaliani (oltre che di Lady Mastella). governo M5s-Pd-LeU di minoranza, con badante Berlusconi. Centocinquantasei voti a favore di Conte, compresi tre senatori a vita e due indecisi fino all’ultimo secondo, Campolillo e Nencini. Centoquaranta i voti contrari. Sedici gli astenuti. Durerà? L'articolo proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta (Di martedì 19 gennaio 2021) Donald Trump se ne va, Vladimir Putin prima ha avvelenato e poi arrestato il suo oppositore Navalny, Giuseppesi è salvato anche col voto della segretaria particolare di, Maria Rosaria Rossi, nuova pasionaria di Marco Travaglio, e di altri forzitaliani (oltre che di Lady Mastella).M5s-Pd-LeU di minoranza, con. Centocinquantasei voti a favore di, compresi tre senatori a vita e due indecisi fino all’ultimo secondo, Campolillo e Nencini. Centoquaranta i voti contrari. Sedici gli astenuti. Durerà? L'articolo proviene da Linkiesta.it.

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - lapennanicola65 : RT @petergomezblog: Crisi di governo, diretta – Al Senato ok alla fiducia con 156 voti. Per Conte due sì da Forza Italia e uno da Nencini (… - frances85933943 : RT @FrancescoLollo1: Un gruppo di poltronari ha fatto del #Senato un mercato delle vacche per raggiungere 161 voti che non sono arrivati. C… -