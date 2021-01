Governo: Conte convoca domani riunione maggioranza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, domani si terrà una riunione di maggioranza a Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe Conte, riferiscono fonti di Governo, comunicherà domani mattina l'orario della riunione. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos,si terrà unadia Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe, riferiscono fonti di, comunicheràmattina l'orario della

