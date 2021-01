Governo: Conte, 'contraddittorio migliorare recovery e poi dire no perché manca Mes' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Il Mes può essere approvato in Parlamento, e le forze di maggioranza non sono d'accrordo. Ma per stanziare risorse aggiuntive, e ne abbiamo stanziante tantissime, dovremmo aumentare il deficit e il debito pubblico. Questo prescinde dalla possibilità di usare il Mes o no. E, se mi permettete, è contraddittorio contribuire a migliorare il recovery e poi decidere di non accettare il recovery plan perchè non c'è il Mes". Lo ha detto Giuseppe Conte in Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Il Mes può essere approvato in Parlamento, e le forze di maggioranza non sono d'accrordo. Ma per stanziare risorse aggiuntive, e ne abbiamo stanziante tantissime, dovremmo aumentare il deficit e il debito pubblico. Questo prescinde dalla possibilità di usare il Mes o no. E, se mi permettete, ècontribuire aile poi decidere di non accettare ilplan perchè non c'è il Mes". Lo ha detto Giuseppein Senato.

