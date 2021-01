Governo: Biancofiore, 'volontà popolare non viene rispettata' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Il metodo elettorale proporzionale offerto in queste ore ai partiti minoritari dal premier Conte per sedurli, dimentica che fu bocciato sonoramente con referendum popolare nel 1993 proprio perché gli italiani volevano scegliersi direttamente il Governo e sapere la sera stessa delle elezioni, chi avrebbe vinto. Obiettivo che fu cavallo di battaglia dei governi Berlusconi". Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia. "Il proporzionale che -secondo la mia esperienza personale è comunque il miglior metodo per esprimere la volontà popolare e rappresentare i territori se accompagnato dalle preferenze- veniva considerato -ricorda l'esponente azzurra- reo della distanza tra gli interessi della popolazione e quello del palazzo, per questo nacque il Mattarellum... ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Il metodo elettorale proporzionale offerto in queste ore ai partiti minoritari dal premier Conte per sedurli, dimentica che fu bocciato sonoramente con referendumnel 1993 proprio perché gli italiani volevano scegliersi direttamente ile sapere la sera stessa delle elezioni, chi avrebbe vinto. Obiettivo che fu cavallo di battaglia dei governi Berlusconi". Lo afferma Michaela, deputata di Forza Italia. "Il proporzionale che -secondo la mia esperienza personale è comunque il miglior metodo per esprimere lae rappresentare i territori se accompagnato dalle preferenze- veniva considerato -ricorda l'esponente azzurra- reo della distanza tra gli interessi della popolazione e quello del palazzo, per questo nacque il Mattarellum... ...

