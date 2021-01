Francesco Chiofalo dopo il ritocchino: 'Non vedo l'ora di rivedere la mia faccia' (Di martedì 19 gennaio 2021) torna su Instagram . Francesco Chiofalo, ex tentatore di '', aveva annunciato di essere ricorso alla chirurgo per un'operazione che avrebbe cambiato i connotati del suo viso: 'Non vedo l'ora di ... Leggi su leggo (Di martedì 19 gennaio 2021) torna su Instagram ., ex tentatore di '', aveva annunciato di essere ricorso alla chirurgo per un'operazione che avrebbe cambiato i connotati del suo viso: 'Nonl'ora di ...

MondoTV241 : Francesco Chiofalo si è sottoposto ad un nuovo intervento. Ecco il video post operazione. #FrancescoChiofalo - ilgiornale : 'Non mi trasformerò in un Ken umano', ha detto Francesco Chiofalo ma intanto è volato in Turchia per l'ennesimo rit… - Zitacida : Francesco Chiofalo all’anagrafe Lenticchio che in piena pandemia prende e va in Turchia per rifarsi il naso - blogtivvu : Francesco Chiofalo si è rifatto il naso: nuovo intervento di chirurgia estetica – VIDEO - Notiziedi_it : Ennesimo ritocchino per Francesco Chiofalo. Il web lo batosta: “Ma che problemi hai?” -