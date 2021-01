Discoteche in crisi: il grido d’allarme di SILB-Fipe (Di martedì 19 gennaio 2021) Maurizio Pasca, Presidente SILB-Fipe, lancia un grido di allarme per la crisi che sta colpendo il settore: “Le Discoteche sono una cosa seria” Le Discoteche sono chiuse da quasi un anno, a parte una breve parentesi estiva. Nonostante ciò ogni fine settimana si parla di assembramenti nei locali, balli e feste come se le Discoteche… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 19 gennaio 2021) Maurizio Pasca, Presidente, lancia undi allarme per lache sta colpendo il settore: “Lesono una cosa seria” Lesono chiuse da quasi un anno, a parte una breve parentesi estiva. Nonostante ciò ogni fine settimana si parla di assembramenti nei locali, balli e feste come se le… L'articolo Corriere Nazionale.

MorocuttiNicolo : @borghi_claudio Basta una crisi o 40k morti in più? Perché allora non l’avete fatto quest’estate rafforzando la san… - lucasimo6 : @ultimenotizie Che poi non sono neanche i più in crisi. Palestre, piscine, discoteche, teatri e cinema che divrebbero fare? - strangerrkid : RT @ohmyramsey: provo pena per i miei nipoti che dovranno studiare tutto questo la pandemia il primo lockdown coi pazzi che urlavano dai ba… - danielsamsonsd : RT @ohmyramsey: provo pena per i miei nipoti che dovranno studiare tutto questo la pandemia il primo lockdown coi pazzi che urlavano dai ba… - JessicaHill91 : RT @ohmyramsey: provo pena per i miei nipoti che dovranno studiare tutto questo la pandemia il primo lockdown coi pazzi che urlavano dai ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche crisi Discoteche in crisi: il grido d’allarme di SILB-Fipe Corriere Nazionale Economia: il Covid presenta il conto al Nord

Oltre 10 miliardi di euro in fumo: il Covid presenta il conto al Nord Ovest non solo dal punto di vista sanitario.

"Noi giovani, dimenticati prima e accusati dopo"

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...

Oltre 10 miliardi di euro in fumo: il Covid presenta il conto al Nord Ovest non solo dal punto di vista sanitario.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...