Danno da mangiare ai piccioni e si beccano una multa 'salata' (Di martedì 19 gennaio 2021) Il divieto è stato imposto quale conseguenza dei problemi derivanti dal guano dei volatili in genere, fenomeno particolarmente sentito nelle città per la sporcizia che si accumula

FAENZA - Tre persone sono state multate a Faenza per aver dato da mangiare ai piccioni in contravvenzione del regolamento di polizia municipale. Tra le zone messe sotto la lente d’ingrandimento dai vi ...

FAENZA - Tre persone sono state multate a Faenza per aver dato da mangiare ai piccioni in contravvenzione del regolamento di polizia municipale. Tra le zone messe sotto la lente d'ingrandimento dai vi ...