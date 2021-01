Crisi di governo, Bonino: “No a una maggioranza raccogliticcia. Non difendo Renzi, c’erano questioni aperte da prima” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ci serve in questi tempi un governo forte e responsabile, il suo non lo era prima e a maggior ragione non lo sarà domani. Non difendo Renzi, che egocentrico come è non apprezzerebbe comunque, ma queste questioni erano aperte da ben prima dello strappo di cui tanto vi siete stupiti”. Emma Bonino lo ha detto nell’Aula del Senato dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio sulla situazione politica, annunciando il suo voto contrario alla fiducia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ci serve in questi tempi unforte e responsabile, il suo non lo erae a maggior ragione non lo sarà domani. Non, che egocentrico come è non apprezzerebbe comunque, ma questeeranoda bendello strappo di cui tanto vi siete stupiti”. Emmalo ha detto nell’Aula del Senato dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio sulla situazione politica, annunciando il suo voto contrario alla fiducia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

