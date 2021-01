Corriere: Pirlo non fa autocritica, se perde la Supercoppa può aprire una crisi di identità (Di martedì 19 gennaio 2021) Sul Corriere della Sera, Paolo Tommaselli accusa l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, di essere incapace di fare autocritica. Parte dalle dichiarazioni del tecnico dopo la sconfitta contro l’Inter per 2-0. “Sempre così apertamente deluso dai suoi giocatori dopo una partita sbagliata, Andrea Pirlo non ha fatto una piega nemmeno nella serata peggiore del glorioso decennio juventino”. E scrive: “La totale assenza di autocritica dell’allenatore neofita, al di là di una frase che è sembrata di circostanza («Mi prendo le mie responsabilità») non passa certo inosservata: evidentemente Pirlo, promosso dal presidente Andrea Agnelli dall’Under 23 alla prima squadra dopo una settimana, se lo può permettere, nonostante i 9 punti in meno in classifica rispetto alla gestione di Maurizio Sarri. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Suldella Sera, Paolo Tommaselli accusa l’allenatore della Juventus, Andrea, di essere incapace di fare. Parte dalle dichiarazioni del tecnico dopo la sconfitta contro l’Inter per 2-0. “Sempre così apertamente deluso dai suoi giocatori dopo una partita sbagliata, Andreanon ha fatto una piega nemmeno nella serata peggiore del glorioso decennio juventino”. E scrive: “La totale assenza didell’allenatore neofita, al di là di una frase che è sembrata di circostanza («Mi prendo le mie responsabilità») non passa certo inosservata: evidentemente, promosso dal presidente Andrea Agnelli dall’Under 23 alla prima squadra dopo una settimana, se lo può permettere, nonostante i 9 punti in meno in classifica rispetto alla gestione di Maurizio Sarri. ...

Pirlo è stato chiamato alla Juventus per “la necessità di ritrovare l’entusiasmo disperso nei troppi rivoli del sarrismo: a giudicare da certe prestazioni, la Juve è tornata alla casella di partenza” ...

