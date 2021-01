Conte ha ottenuto la fiducia con la maggioranza relativa in Senato | cosa succede adesso al governo

(Di martedì 19 gennaio 2021)halacon lainIl premier Giuseppe, nella giornata di martedì 19 gennaio, si è sottoposto al voto del, dove halacon unadi 156 voti su 313 presenti. I contrari sono stati 140, gli astenuti 16. Fin dall’inizio, quello al, si prospettava come un passaggio delicato e complesso per il premier: molti interlocutori, sia a Montecitorio che a Palazzo Madama, hanno infatti deciso di attendere, di rimanere alla finestra, aspettando il tavolo per il patto di legislatura che si aprirà nei prossimi giorni, con il quale il premier immagina di attirare nuovi parlamentari ...

