Conte al Senato: 'Se non ci sono i numeri il governo va a casa' (Di martedì 19 gennaio 2021) Il premier ha replicato all'intervento di Renzi in Senato: 'Hai scelto la strada dello scontro, non serve una crisi di governo in questo momento' Leggi su today (Di martedì 19 gennaio 2021) Il premier ha replicato all'intervento di Renzi in: 'Hai scelto la strada dello scontro, non serve una crisi diin questo momento'

matteosalvinimi : Conte: abbiamo lavorato bene e fatto tanto per tutti, Partite Iva e famiglie, studenti e lavoratori, medici e comme… - petergomezblog : Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltare… - ricpuglisi : Quello che temevo potesse succedere è accaduto. Con il voto di oggi al #Senato il @pdnetwork sancirà la propria su… - MarcoCampa10 : RT @PMO_W: #Senato la #Bellanova descrive #Conte come Belzebu tartufesco, per poi annunciare tartufescamente che, di fronte a costui, si as… - PonytaEle : RT @riktroiani: O vai fino in fondo, e voti 'NO' al Governo #Conte, oppure la smetti di fare rumore. L'astensione è una sconfitta. #Renzi #… -